Rafael Nadal (2° en el ránking ATP) alcanzó su quinta final del Abierto de Australia tras vencer con contundencia a una de las revelaciones del certamen, Stefanos Tsitsipas (15°).

El español barrió con el griego en tres sets por parciales de 6-2, 6-4 y 6-0 en tan sólo una hora y 48 minutos, pese al intenso calor que asolaba sobre el Rod Laver Arena.

El mallorquín espera rival de la semifinal que se disputará este viernes entre el serbio Novak Djokovic (1°) y el francés Lucas Pouille (15°).

