Arquero de Vallenar denuncia intento de soborno de Melipilla

Carlos Julio, arquero de Deportes Vallenar, está indignado. Mientras inicia el viaje a Iquique, donde pasará sus vacaciones, se enteró que la ANFP decidió repetir los penales ante Melipilla. "Seguiré el trayecto porque, para nosotros, no habrá otro partido. No estoy en condiciones", dice en conversación con AS.

El futbolista, una de las figuras del cuadro nortino en este 2017, asegura no estar sorprendido con los reclamos del rival. ¿La razón? "No es primera vez que tienen una conducta antideportiva. Antes nos habían intentado sobornar", dice.

- ¿Cómo ocurrió eso?

- "Viajó gente de Melipilla a negociar conmigo y con varios jugadores más. Al principio no se presentaron como gente del club, sino que se presentaron como representantes a hacerme ofertas para el otro año. Obvio que tomé la invitación a un almuerzo, pero cuando me senté con ellos, me sorprendí porque era una propuesta que dejaba mucho que desear..."

- ¿Y qué les ofrecieron?

- "Me ofrecieron contrato, buen monto, un departamento y contrato con marca deportiva. No la tomé y solo la hice pública dentro del plantel. Ellos ofrecían todo eso con la condición de que Vallenar no ascendiera. Lo conversamos, pero nos hicimos más fuertes. Tenían temor. Si bien el involucrado fui yo, como plantel queremos hacer esta denuncia."

- ¿A quién más le ofrecieron algo?

- "A Juan Silva se le ofreció la noche anterior de la final un beneficio importante a cambio de que pegara un codazo y se hiciera expulsar."

- ¿Quién hizo todas esas propuestas?

- "No quiero dar nombres, pero viene de Melipilla. No solamente a mi, también a Matías Fabre y unos más. Esto es una declaración de plantel porque que se esté manchando el título en cancha, es injusto. Nos refuerza que todo era verdad. Harán todo lo posible para que Vallenar no juegue en Primera B."

- ¿Cuánto dinero le ofrecieron?

- Fue bastante plata. Llega a ser descabellada."

- ¿Piensan no presentarse a la definición?

- "No lo hemos conversado porque estamos todos finiquitados. Deja mucho que desear cómo se está manejando la ANFP, pero habrá que esperar la decisión de nuestros directivos"

- ¿Estarán de acuerdo con cualquier decisión que tomen?

- "Nosotros tenemos la confianza en nuestros directivos porque se han portado bien. Hemos entrelazado una amistad fuerte y si ellos toman una decisión, será bien tomada porque lo harán en beneficio del club, no como lo hace esta otra gente. Estamos preparados para lo que sea porque si lo ganamos una vez, lo vamos a ganar tres veces. Estoy confiado."