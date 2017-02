Arquero de Unión y fractura nasal: "Perdí tres dientes y me enderezaron la nariz en la cancha"

Minuto 41 y todos en el estadio El Teniente quedaron estupefactos al ver cómo el arquero de Unión Española, Cristián Guerra, terminaba con una fractura nasal tras impactar con el volante de O'Higgins Juan Fuentes.

En diálogo con Los Tenores de ADN y a pesar de lo que le ocurrió, el reemplazante de Diego Sánchez dijo sentirse "conforme con lo que hice hasta que sucedió el choque que fue una jugada que pude sacar y evitar el gol".

"Estaba súper cómodo dentro de la cancha y era un partido bastante distinto al que había tenido anteriormente con Cobresal, venía haciendo las cosas bien", dijo Guerra, contando que finalmente el diagnóstico "fue una fractura nasal que me la arreglaron en la misma cancha y me pudieron enderezar la nariz".

"Son tres piezas dentales las que me faltan y desconozco cuándo podría volver a entrenar, ya que desde el sábado estoy con reposo y este lunes recién iría a ver a los médicos de Unión", apuntó.

Según comentó, el jugador con el que se vio envuelto en el choque, Juan Fuentes, lo contactó para saber sobre su estado de salud, confesando que "al día siguiente (domingo) recién me pude contactar con él, me pidió disculpas y me dijo que no quiso hacerlo".

No es la primera vez que a Guerra le pasa algo así. El año pasado, previo al duelo frente a Cobresal por la decima fecha, tuvo un choque con Diego Churín. Salió a cortar un centro y el delantero le pegó en la cabeza. ¿Resultado? Fractura de pómulo del ariete y el portero con tec cerrado con pérdida de conciencia.