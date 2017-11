Arquero con once dedos descendió con el ABC en Brasil

El ABC Futebol Club de Brasil no pudo salvarse del descenso a tres fechas del final del torneo y cayó a la Tercera División de ese país.



Dentro del plantel figura Edson Pereira Lisboa, más conocido como "Edson Seis Dedos", quien padece de polidactilia en su mano izquierda por una anomalía genética. No obstante, se toma con humor la situación.



"Muchos bromean y me preguntan si uso un guante especial, pero no. Mi mano cabe en uno normal (...) Cuando saco una pelota difícil me dicen que juego con ventaja. A veces también me preguntan si cobro más caro en la manicura, jaja", señaló distendido en conversación con O Sul.



El portero de 32 años registra pasos por Atlético Mineiro, Goianiense, Atlético Paranaense, Itumbiara de Goias y Vila Nova e incluso fue dirigido por Tite cuando debutó en primera.