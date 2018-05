Arquero brasilero usó su teléfono durante partido de primera división

Insólito e incomprensible. Un arquero decidió revisar su teléfono durante un partido de la primera división brasilera, donde se enfrentaban Atlético Paranaense y Atlético Mineiro en el Estadio Arena de Baixada, por la 5° fecha del Brasileirao 2018.

Aderbar Melo dos Santos Neto protagonizó un hecho cuestionable, lo que llamó la atención de los hinchas locales que presenciaban el juego. El portero usó su smartphone mientras el equipo rojinegro atacaba al Galo.

Varios espectadores reprobaron la actitud del portero. Atlético Paranaense en su cuenta de Twitter aseguró que se trataba de una campaña para sensibilizar a las personas sobre el peligro que genera usar el celular en momentos inapropiados. ¿Les creemos?

Olha isso kkkkkk, oSantos, goleiro do Atlético Paranaense, com o celular no meio do jogo!!! Que barato!!!!#LargaOcelular e #GoleiroNoCelular pic.twitter.com/ScnnsfN5HL