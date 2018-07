Armando Cooper: Voy a cumplir mi contrato con la U

A pesar de las dudas en torno a su continuidad, Armando Cooper aseveró que se mantendrá en Universidad de Chile y que seguirá luchando por tener una oportunidad en el plantel titular.



"Tengo contrato, tengo que quedarme. Voy a cumplir mi contrato y el entrenador decidirá qué decisión tomar. Yo tengo que cumplir y voy a seguir trabajando como lo he seguido haciendo acá y entregaré lo mejor de mí en cada entrenamiento. Espero se me dé la oportunidad", expresó.



Con respecto a su mentalidad tras participar con Panamá en Rusia, Cooper reveló que "siempre tengo ánimo. Hay que tenerlo día a día y no porque haya jugado un Mundial o haya estado allí debe marcar una diferencia. Siempre ando con el positivismo de hacer las cosas bien para ayudar en lo que se necesita y así trabajo día a día".