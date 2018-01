Armando Cooper: Sé lo que significa Marcelo Salas, pero uso la "11" por mi padre

En su presentación oficial como nuevo refuerzo de Universidad de Chile, el panameño Armando Cooper entregó luces sobre su juego y reveló las razones por las que utilizará el número 11 en su camiseta.

"Me siento cómodo como volante mixto. He jugado como doble 5, puedo jugar de 10, pero me cuesta un poco más porque tiendo a bajar a pedir la pelota o ayudar al equipo en defensa", comentó.





Consultado sobre el peso histórico de la dorsal que ocupará, Cooper reconoció "lo que significa Marcelo Salas en Chile y después en la institución".

Sin embargo, aclaró: "Más que todo uso la camiseta número 11 por mi papá, siempre trato de buscarla o pedirla por él, porque no tuvo la oportunidad que estoy teniendo yo".

"Quiero estar bien, disfrutar de estar acá y aportar al club. Mi decisión es porque es el club más grande de Chile y tiene la mejor afición del país. Ése es uno de los motivos más grandes para venir y dar lo mejor de mí", cerró.

