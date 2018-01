Armando Cooper: "No trato de ponerme plazos sobre mi llegada a la U"

Tras descartar a César Pinares, Universidad de Chile tiene todos sus esfuerzos depositados en contratar a Armando Cooper.

El volante, en conversación con Los Tenores, se refirió a las negociaciones. "Tengo poca información de mi llegada a la U, mi agente me dijo que me iba a llamar. Ojalá que en estos días se concrete todo porque tengo ganas de llegar. Mi representante es el que maneja las cosas y prefieron que así sea, que me comunique todo cuando esté listo", señaló.

Bajo esa misma mirada, el panameño apuntó que "no trato de ponerme plazos, intento que las cosas se den por sí o por no. Lo ideal es que se negocie bien, que las dos partes queden contentas y que podamos llegar a un acuerdo satisfactorio".

Respecto a qué posición le acomoda más en la cancha, el ex Godoy Cryz comentó que "me gusta jugar de volante mixto, por el centro creo que es donde mejor me desenvuelvo. Estaría a disposición donde me pongan si llego, siempre voy a dar lo mejor de mí para ser un aporte al grupo".

Además, el seleccionado de Panamá le puso paños fríos a su participación mundialista. "Estuve en todo el proceso de la Eliminatoria, jugué prácticamente todos los partidos de titular. Lo primero es conseguir club, estar bien y jugar para ser una opción en la selección. Lo importante es mostrar un buen rendimiento para estar en el Mundial", finalizó.