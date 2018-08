A su fin llegaría el paso de Armando Cooper en la U, puesto que no continuará en el cuadro azul tras una estadía en la que prácticamente no jugó.



De acuerdo a ADN Deportes, el panameño partirá al Dinamo Bucarest de Rumania, en un nuevo club de su extensa carrera.



Recordemos que Cooper arribo a principios de año y no fue utilizado mayormente por Guillermo Hoyos, Esteban Valencia y Frank Kudelka.