Armando Cooper aún no debuta por la U, pero fue convocado por la selección de Panamá

A pesar de que aún no suma minutos de manera oficial en Universidad de Chile, Armando Cooper fue convocado a la selección de Panamá por parte del técnico, Hernán Bolillo Gómez, para los amistosos preparatorios de cara al Mundial de Rusia 2018 frente a Dinamarca y Suiza.



El volante jugó por última vez un partido completo el 21 de septiembre de 2017, siendo utilizado finalmente por el Toronto FC en la MLS el 9 de diciembre, en el triunfo 2-0 contra Seatle Sounders. Allí, alcanzó a disputar solo cinco minutos.



Independiente del momento, Cooper no se desespera, puesto que aseveró que "el profe (Hoyos) está trabajando conmigo. Él sabrá cuándo me tenga que utilizar. Sigo trabajando y trataré de esforzarme al máximo para cuando me toque la oportunidad y poder responder. El equipo está ganando, las cosas están saliendo y solamente me queda estar bien".



Por otro lado, la U tuvo un amistoso durante el martes, en donde venció por 2-1 a Melipilla. La formación de los azules estuvo compuesta principalmente por jugadores que no han tenido mayor presencia en el Campeonato Nacional, por lo que tuvieron acción futbolistas como Rafael Vaz, el propio panameño, Felipe Seymour, Gustavo Lorenzetti, Felipe Saavedra, entre otros.