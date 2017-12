Arley Méndez tras ser campeón mundial en halterofilia: "Poder representar a Chile es lo que más amo"

El pesista chileno Arley Méndez se coronó campeón mundial en halterofilia tras conquistar tres medallas de oro en la categoría de 85 kilos en Estados Unidos.

"Estoy muy feliz y contento. Me consagré como campeón mundial. Es un logro muy importante para Chile, ya que para el levantamiento de pesas es un resultado histórico", dijo en conversación con ADN Deportes.



El deportista de origen cubano agradeció el apoyo y le dedicó el triunfo a los chilenos: "Es un triunfo de todos. Un cuerpo técnico muy grande que ha hecho todo lo posible porque yo compita muy bien y que llegara en óptimas condiciones a este Mundial. Quiero agradecerla a todas las personas que ayer estuvieron en las redes sociales pendientes de mí para que me fuera bien".



"Para ser campeón Mundial hay que darle duro en el levantamiento de pesas, no es algo muy fácil, ya que los exponentes de nosotros son muy fuertes. Mi entrenador siempre confío en mí y yo también en él plenamente y llegamos en óptimas condiciones y concretamos la medalla de oro", agregó.









Méndez también tuvo palabra de elogio para la Presidenta Michelle Bachelet por las gestiones en su nacionalización: "Agradecerle a la Presidenta ya que ella junto con un electivo de diputados y senadores fueron los que me dieron paso para que yo fuera parte de Chile".



"Poder representar la bandera de Chile es lo que más amo en estos momentos. Para un deportista lo mejor del mundo es representar la bandera de su país y levantar lo más alto del podio", indicó.



Por último, recordó el episodio en los Juegos Bolivarianos, donde perdió sus tres medallas por problemas administrativos. "Me sentí muy mal, estaba todo 'encabronado'. No teníamos idea que nos iban a pedir una carta para poder competir. Bien que pasó, porque todo se solucionó y pude competir en el Mundial", concluyó.