Ariel Holan anunció su salida de Independiente de Avellaneda

Ariel Holan puso fin a la incertidumbre y anunció que no seguirá como director técnico de Independiente de Avellaneda tras ganar la Copa Sudamericana.



El DT publicó una carta donde repasó su proceso y explicó haber vivido "indeseables situaciones extradeportivas. Todas ellas tomaron estado público y están bajo proceso penal; por primera vez en mi vida, la integridad física de mi familia, de alguno de mis colaboradores y la mía propia estuvo en grave riesgo".



"Una situación que no estoy dispuesto ni a tolerar, ni a convivir y creo que ningún trabajador del fútbol debería aceptar. La esencia del deporte es la pasión con respeto y no para usarlo como pantalla para delinquir", agregó.



Por último, manifestó que dejar la banca del "Rojo" es la "decisión más difícil de mi vida". No obstante, "quiero dejar el camino libre para que el presidente pueda continuar con la recuperación institucional y yo dar un paso al costado".