Arias y la derrota de la UC frente a Libertad: 'No tenemos los jugadores para plantear ese partido'

Universidad de Chile ya se mentaliza en el duelo ante la UC por una nueva versión del clásico universitario. Para la ocasión, Jean Beausejour y Nicolás Oroz, son las principales dudas del técnico Alfredo Arias.

El estratega azul comentó el momento de Los Cruzados que vienen de perder ante Libertad por la Copa Libertadores y desde ya aclaró que no existe la posibilidad que su equipo pueda plantear un partido de la misma manera que el cuadro guaraní.

"El partido que planteo Libertad, nosotros no tenemos los jugadores para plantear ese partido, lo digo desde ya para que se queden tranquilos y que ya me empiecen a criticar desde ahora. Yo tengo que ver que es lo que tengo y son naturalmente ofensivos porque vienen a un equipo como la U donde hay que ofender, hay que ir al frente, si tu vienes a la U para meterte en tu casa, quédate en el anterior lugar porque acá no tienes chances, no te lo deja la gente, no te lo deja la camiseta y no te lo deja la historia", señaló Arias.

Pese a tener la duda de Beausejour y Oroz, el técnico uruguayo no los descartó totalmente: "Jean y Nico hoy entrenaron, se integraron hoy y mañana haremos el último entrenamiento, vamos a decir normal entre comillas para ellos y veremos si estarán a la orden o no, mañana lo definiremos ya el plantel y el equipo".

Además, se refirió al desgaste que podría arrastrar la UC, por estar peleando en dos frentes: "Yo creo que cuando no hay desgaste de viaje, que normalmente es lo que afecta la doble competencia, que los viajes son muy largos. A mi manera de pensar, he preferido esa doble competencia, católica viene de ritmo internacional hace cuatro dias, es un periodo ideal, me gustaría que se haya cansado, pero por otro, lo que me dice la experiencia es que si se cansaron ya estarán recuperados y jugarán con los mejores".

El duelo se disputará este domingo 14 de abril, a partir del mediodía y será arbitraje de Roberto Tobar.