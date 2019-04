Arias y el duelo con la UC: 'Nos enfrentamos a un rival que viene con sabor dulce en la boca'

Alfredo Arias analizó el presente de Universidad de Chile y el próximo desafío que significa jugar ante Universidad Católica el fin de semana.

El entrenador uruguayo, en conversación con el sitio oficial de los azules aseguró que es un fin de semana especial pensando en el partido ante los cruzados. "Es una semana especial sin ninguna duda. Uno intenta bajar la presión. Es un partido igual que el anterior. Pero la intención es sacarles la presión porque es una semana especial".

El técnico llenó de elogios a Universidad Católica y confesó que el partido será atractivo por múltiples factores. "Nos enfrentamos a un rival que viene con puro sabor dulce en la boca y con mucha confianza. En su gente, con toda la gente a favor. Lo que lo hace mucho más especial".

El exentrenador del Bolivar aseguró que han tenido un avance positivo en lo futbolístico y esperan cosechar buenos resultados. "He visto un avance notorio en cuanto a lo que nosotros queremos. He notado una fuerza anímica que me sorprende. Confío enormemente que vamos a dar un buen partido".

El duelo entre Universidad de Chile y Universidad Católica será el día domingo 14 de abril a las 12:00 horas.