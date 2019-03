Arias: 'Veo que los jugadores reciben con claridad nuestra idea'

Pese a que Universidad de Chile está en zona de descenso, Alfredo Arias le bajó el perfil al momento de su equipo.

"Lo hicieron muy bien en nuestro primer partido pese a no tener ninguna charla táctica. Hoy hubo una mejoría, veo que los jugadores reciben con claridad nuestra idea. Si mejoramos la efectividad vamos a ser un equipo temible", indicó.

Consultado por cómo salir de la mala racha, el uruguayo aseguró que "no hay una fórmula para levantar a los jugadores, ellos lo van a lograr. Son muy buenos y por algo están acá. El equipo hoy mereció muchísimo más de lo que se lleva, en el desarrollo lo hicimos muy bien. No digo que estoy conforme, pero me deja un sabor dulce que los jugadores intenten lo que les pido".

Sobre la derrota de este domingo ante Antofagasta, el exentrenador de Wanderers expresó que "soy el responsable de todo, de la alineación, los cambios y la manera de jugar del equipo. Entre conseguir y merecer hay una gran diferencia, si no defines en el área contraria es difícil ganar y lo pagamos en nuestra área. El arquero de Antofagasta fue figura".

Arias, además, habló de los infortunios vividos en el segundo tiempo. "El penal fue una jugada desafortunada, hubo piques y balones aéreos que perdimos en nuestro mejor momento. Nos volcamos en ataque y ellos más se replegaron. Intentamos arriesgar, perdimos la pelota y nos convirtieron el tercero. Yo priorizo jugar y esa fue mi orden, cometimos un error y perdimos", declaró.