Arias tras su llegada como técnico de la U: 'Me siento en una alfombra mágica'

El flamante nuevo estratego de Universidad de Chile, Alfredo Arias, fue presentado este jueves en el Complejo Deportivo Azul, y de inmediato habló de su nuevo desafío profesional.

"Hace dos años estaba en Emelec, y se me llamó de la U. Yo tenía contrato y no acepté ni siquiera hablar. Hace menos de un año estuvimos reunidos en Guayaquil con Sabino y Ronald Fuentes y era un paso más y yo hubiese estado acá. Lo extraño es que cuando la U pierde con Melgar muchos de ustedes me llamaron y nadie de la U. Si ustedes chequean, la respuesta siempre fue la misma. Sabino me llama apenas se desata la crisis. Reiniciamos desde donde habíamos quedado. Mis aspiraciones la sabían", comenzó diciendo el DT

En esa línea, agregó que "me siento en una alfombra mágica (...) La U era muy grande y ahora aún más. El complejo de la U solo se compara con clubes de Europa. Siempre admiré una cosa de la U, iba siempre al frente. El tener la posibilidad de venir al club con estas comodidades, con esta infraestructura, es fenomenal".

Arias, también recordó cómo fue enfrentar a la U como futbolista: "A nosotros nunca nos gustó enfrentar a la U porque siempre te atacaban, siempre iban de frente, la gente alentaba con todo en las tribunas. Tenía de compañeros a Salah, Castec, Pellegrini, Bigorra y hablaban de la mística de la U".

¿Cómo va a seducir al plantel para que tomen la idea de juego que usted trae? "Los jugadores nunca quieren que se corte un proceso. Está bien que hayan apoyado a Kudelka y me alegro que tengan esa hombría para manifestarlo. Yo los puedo convencer como lo he hecho siempre, diciéndoles que vayan al frente, que jueguen en cancha rival, que presionen arriba y hacerlos sentir disfrutar por estar acá. Es el momento de demostrar y agredecer por qué están acá y a la vida", sostuvo.

¿El contrato? "Es hasta diciembre con opción de renovación", indicó.

¿Desafío para los próximos días? "Sobre analizar el próximor rival, ya no analicé anoche. Planificar cúando y dónde vamos a viajar, también. Hoy me reuní con las personas más idóneas para ver los videos y todo eso. Se necesita tiempo para inculcar la idea que nosotros le entreguemos al equipo, pero también les dije que tengo mucha confianza en que podamos responder. Yo puedo asegurar que vamos a jugar para ganar y ahí se pueden dar los resultados (...) para mí lo más importante es el entrenamiento. Aquellos que entrenen y demuestran que están mejor son los que terminarán jugando", lanzó.

¿Cómo va afrontar que no sea un plantel que usted armó? "Nos tocó dirigir a Montevideo Wanderers y el técnico se retiró. Ascendimos a 18 jugadores y salimos campeones, algo que nunca había logrado la institución. Después llegamos a Santiago Wanderers y no pudo llevar ningún refuerzo, también subimos jugadores. En Emelec llegamos a un equipo tricampeón y tampoco pudimos conseguir los refuerzos. En Bolivia tampoco hubo periodo de pases y nos ocurrió lo mismo. El que llegue a la U está capacitado y nadie regala nada. Yo estoy acostumbrado a eso", manifestó Arias.

¿Usted tiene pensado conversar personalmente con Johnny Herrera por lo que habló de Kudelka y los problemas que ha tenido con la dirigencia? "Siempre converso personalmente con todos. No tengo preferencias y lo haré con todo el plantel. En esta profesión no se puede ser justo. Es como que tengas 30 hijos y a sólo 11 los puedes mandar a estudiar y 19 no. Hay que ser justo parejo. Todos aquellos que merezcan de aquí al sábado jugar, lo harán. De igual forma, tendré una conversación con Johnny, con Matías Rodríguez y Jean Beausejour. También con los más jóvenes que llegaron y seguramente han ido perdiendo confianza", aclaró.