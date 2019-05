Arias tras nueva derrota de la U: 'No pienso dar un paso al costado'

El técnico de Universidad de Chile, Alfredo Arias descartó renunciar al elenco azul tras la caída ante Audax Italiano en La Florida, que dejó a su conjunto como colista exclusivo del Campeonato Nacional.

"Todos esperábamos hoy tener un resultado distinto. Los jugadores dieron todo para ganar el partido, pero cometimos errores que a los tres minutos nos pusieron en desventaja", comenzó diciendo el DT.

En esa línea, añadió que "está bien que nos critiquen, yo haría lo mismo, pero mi papel es no rendirme y darle resultados a este equipo. No pienso dar un paso al costado".

Respecto al trámite que tuvo el cotejo frente a los itálicos, Arias indicó: "Veo el desarrollo del partido y el equipo demostró muchas cosas de las que entrenamos, pero irse 2-0 abajo en el entretiempo es muy difícil".

Finalmente, el estratego manifestó que "cualquier equipo que esté perdiendo y viviendo esta situación no reaccionaría como este. No convertimos las situaciones en el área rival y eso condiciona todo. Las ganas y el esfuerzo estuvo, pero no pudimos".