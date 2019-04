Arias sobre rumores de renuncia: 'Estoy donde quiero estar y no voy a renunciar'

Universidad de Chile continúa su preparación pensando en el duelo ante Curicó Unido de este domingo en el estadio Nacional. Los azules tienen como principal duda a Sebastián Ubilla y a Matías Rodríguez.

El técnico universitario Alfredo Arias anticipó el duelo ante el cuadro del Maule aunque antes se refirió a los rumores que hablaban de una posible renuncia del uruguayo después de la derrota ante la UC.

"De renunciar no, descártalo de pleno que yo no voy a renunciar, para mi yo recién estoy empezando un trabajo acá. Un trabajo soñado, agradecido de tener este trabajo y he soñado por estar acá entonces no voy a renunciar. Focalizo mi trabajo hasta fin de diciembre, que es cuando termino contrato, después las decisiones o no, los resultados o no, el buen juego o no, es otra cosa. Mi decisión personal, desde que asumí es que estoy donde quiero estar y no voy a renunciar", sentenció el estratega.

Arias tuvo palabras además para el momento de su equipo que está en el último lugar de la tabla: "Si fuéramos primeros no podríamos descansar en ir primeros, pero como vamos últimos, lo bueno es que peor no podemos estar. De ahí hay que ir para arriba, mejorar. Hemos entrenado en eso otra vez. Conceptos de juego, tratar de recordarlos, afinarlos. Y tratar en los entrenamientos de sanar las heridas".

Por otro lado, el ex técnico de Santiago Wanderers, se refirió a los cambios dirigenciales que se están realizando en Azul Azul, manifestando que "Si los que vienen, vienen con goles a favor y triunfos, bienvenidos sean. Pero en el fútbol los resultados pasan por lo que ocurre dentro de la cancha. No nos falta nada, tenemos todo. Está en nosotros, plantel y cuerpo técnico, que ganemos o perdamos. La responsabilidad de haber jugado tan mal el otro día es mía. Y de mí depende llevar al equipo a un juego que le permita ganar".

Universidad de Chile intentará quedarse con los tres puntos ante Curicó Unido en condición de local, un partido que será arbitrado por Julio Bascuñán.

Mira el entrenamiento de Universidad de Chile: