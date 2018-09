Arias sobre Díaz y Mena: "Sería lindo poder compartir con ellos en la selección"

Gabriel Arias vive un gran presente en Racing de Avellaneda, donde completa cinco partidos sin que le conviertan goles en la Superliga argentina.

En conversación con el diario Olé, el meta mantuvo la humildad y sostuvo que "obviamente que al arquero es al que no le hacen goles, pero la realidad es que me generan muy poco".

"Todo lo que haces en este club se magnifica, tanto para bien como para mal. Tengo que estar bien preparado para responder cuando me toque. Me entreno para tapar sólo dos o tres pelotas por partido. El equipo logró solidez y eso hace que nos generen pocas situaciones", detalló.

Arias reconoció que en Racing "me siento muy cómodo. En ningún momento tuve presión y con el correr de los años uno va aprendiendo a manejar las situaciones. Entro muy tranquilo a la cancha, me ayudan muchos mis compañeros, la confianza que agarré y el contexto que se generó".





Sobre el récord que está a punto de romper de Sebastián Saja -quien mantuvo la valla sin goles por 587 minutos- Arias manifestó que "si se tiene que dar se dará, pero trato de no pensar en eso", además valoró que el meta argentino fue más que ese récord.

"Todo lo que me está pasando lo fui buscando. Me fui a Unión la Calera, pero sabía que estando bien ahí podía estar en la selección. Me fue bien en Chile y hoy llegué acá. A veces hay que saber bajar un escalón para subir dos", relató.

El meta reconoció que en Avellaneda "la gente esperaba alguien de más renombre, no esperaba que llegará el arquero de La Calera. Yo sabía de mis condiciones y lo que podía demostrar acá".

El portero de 31 años se imagina en el futuro "peleando todo con Racing y estando dentro de la nómina de la selección chilena. Es algo que me ilusiona mucha. Si no rindo acá se que lo de la selección es muy difícil".





Sobre la selección, el meta confesó que su máximo sueño es salir campeón mundial con Chile. Ilusión que no descarta compartir con sus dos compañeros chilenos en la Academia, Marcelo Díaz y Eugenio Díaz.

"Sería lindo poder compartir con ellos en la selección, son dos grandes jugadores. Pero la realidad es que el que decide es el entrenador", sostuvo.

También describió a Arturo Vidal como "una persona maravillosa" y aseguró que en la Roja "me mostró su humildad".

Finalmente, definió a Marcelo Díaz como "un cerebro dentro de la cancha" y sobre Claudio Bravo simplemente dijo que "es un gran arquero con una gran trayectoria".