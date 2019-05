Arias sobre Bravo: '¿Por qué sería incómodo compartir con un jugador que ganó dos Copas América?'

Una de las grandes sorpresas en la convocatoria de la selección chilena, apareció en el puesto de arquero con la nominación Gabriel Arias, Brayan Cortés y Yerko Urra, dejando afuera de la nómina a Claudio Bravo.

En su llegada al país, el portero de Racing, Gabriel Arias conversó con ADN Deportes y se refirió a la ausencia de Claudio Bravo, manifestando que: "No conozco a Claudio Bravo, no he compartido ninguna charla con él. Se genera mucho de afuera lo que puede pasar ¿Porque sería incómodo compartir con un jugador que ganó dos copas américas y que es uno de los mejores? Y sin duda si todos estamos acá es para tirar para adelante y para apoyar".

Además, confesó que no ha conversado con Marcelo Díaz y tampoco con Eugenio Mena: "No he hablado con ellos (Díaz y Mena) porque están de vacaciones, entendían que la decisiones la tomaba el técnico, obviamente les puede doler por estar fuera de la lista".

Con respecto a la presión de defender el arco de la selección, en su primera experiencia internacional oficial con Chile, manifestó que: "No sé si es una presión, es una responsabilidad que la voy a afrontar de la mejor manera, creo que me siento preparado, el técnico será quien disponga quién va a jugar, quiero ponerme bien en estos días de entrenamiento y una vez que lleguen los partidos, hacerlo de la mejor forma".

Agregando que: "Me ha tocado jugar con Racing en canchas muy llenas y me siento confiado de hacerlo mejor, no siento presión".

Con el gran rendimiento en el fútbol argentino, en el país trasandino se lamentaron porque no pudiera vestir la camiseta albiceleste, aunque Arias es enfático en decir que, "Yo cuando vine a chile había tomado la decisión de que me vean acá para poder llegar al lugar que estoy ocupando hoy, a mí no me iba a afectar en nada que se me nombre allá para la selección argentina, yo cuando tomé la decisión fui por eso, hay que tener la convicción de lo que hice con lo que se hace".

Finalmente sentenció que: "Estoy para aportar, para dar lo mejor de mí y para dejar bien puesto el nombre de Chile".