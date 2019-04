Arias: 'Si fuera primero, segundo o tercero en la tabla, es lo mismo, no ganas nada mirándola'

Tras la igualdad de Universidad de Chile ante Unión La Calera, Alfredo Arias enfrentó los micrófonos y habló de todo, tal como acostumbra siempre el estratego del cuadro azul.

Consultado sobre el resultado y la posición que el equipo ocupa en el campeonato (penúltimo), el estratego evitó dramatizar.

"Si fuera primero, segundo, tercero, cuarto (en la tabla), es lo mismo, no ganas nada mirando la tabla. Llegué hace poco y lo que tengo que ver es el juego del equipo, si lo puedo llevar a la idea que yo quiero o no, ver los errores por los que no ganamos. No me puedo detener para ver si estamos penúltimos o primeros", comenzó diciendo.

En esa línea, agregó que "el camino es convencer a tu equipo de cómo quieres jugar. Creo que hemos merecido ganar, pero si no la metes, si cometes el error y la virtud del arquero, puede pasar lo que pasó hoy. Tuvimos cuatro chances para liquidarlo (…) merecimos en el segundo tiempo ganar".

Consultado sobre la situación que provocó la barra, que lanzó bengalas cuando el equipo iba ganando, sostuvo : "Si la pelota hubiese entrado, ni hablamos del episodio. Sería muy fácil para mí justificar que no ganamos porque tiraron fuegos artificiales. En mis tiempos, cuando se tiraban nos poníamos contentos. A mí como entrenador, que me pregunten por qué gano, por qué pierdo, esas son cosas que me interesan. Sería muy mezquino de mi parte echarle la culpa a los fuegos".

Pese a la igualdad, Arias confía en la recuperación, ya que cree que el equipo va por buen rumbo. "Mi análisis es que estamos en el buen camino. En esto no hay magia, pero pudo haber pasado si la pelota hubiera entrado. Seguramente tenemos que pagar un tiempo en llegar a un funcionamiento que después nos dé regularidad", cerró.