Arias: 'Prefiero que me tilden de mentiroso y no de hipócrita'

Tras la derrota ante Universidad de Concepción, el DT de la U, Alfredo Arias, conversó con el CDF, en donde comentó algunos puntos acerca del encuentro.



"Nos enfrentamos a un muy buen equipo. Estoy orgulloso de los jugadores porque en un día y medio de entrenamiento mostraron lo que les pedí", advirtió.



Como era de esperar, Arias detalló lo que pasó con respecto a su arribo al Romántico Viajero, profundizando en que cometió un error al haber mentido.



"Me llamaron el lunes casi de noche y me dijeron que las cosas están muy tirantes, que el técnico necesitaba que lo confirmaran en el cargo sino él se iba a ir. También había un descontento de parte de la directiva", afirmó.



Arias aseveró que Frank Kudelka estaba renunciado cuando había llegado a Chile, y que a su juicio considera que se ha hecho un excesivo juicio ético del tema.



"En todos lados se negocia, señores. Prefiero que me tilden de mentiroso y no de hipócrita", afirmó.