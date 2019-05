Arias: 'Nunca viví una situación así y no creo que la U la haya vivido'

Acongojado se mostró el técnico de la U, Alfredo Arias, tras el empate que sufrió el cuadro estudiantil ante Everton en los descuentos. El uruguayo fue sincero luego del cotejo y no escondió su desazón por lo sucedido en Sausalito.



"Nunca viví una situación así y no creo que la U la haya vivido. Es duro de digerir. Tengo que venir y dar la cara y tratar de explicar las cosas, pero no tengo la explicación de lo que pasa. Sí de los errores que cometemos", dijo.



Con respecto a la presión de ser últimos, Arias reconoció que "a todos nos condiciona. No controlar el juego, no ser más racional para afrontar los últimos minutos tiene que ver con el estado anímico. Imagino que los jugadores me van a decir eso, pero debo recalcar y corrigieron muchas cosas del partido anterior".



En cuanto a lo que se debe hacer para mejorar el panorama, el uruguayo comentó que se debe tratar de entender al plantel "y ponerme en el lugar de ellos y corregir los errores. La cabeza te lleva a tomar la decisión que no es correcta. Estamos en un momento en que todo te cobra carísimo. Habríamos controlado al rival. Quizás el análisis hubiese sido otro si ganábamos. No hicimos figura a Herrera, no nos patearon, pero nos vamos con las manos vacías".



"Hoy la U pudo ganar, pero no nos llevamos los tres puntos", dijo Arias.