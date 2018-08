Arias: "Estar en la selección chilena fue una experiencia muy linda"

El flamante nuevo arquero de Racing, Gabriel Arias, habló con un programa argentino sobre qué fue lo que sintió al tener su debut con la selección chilena en la gira que se llevó a cabo este año en Austria y Polonia.

Al respecto, el golero sostuvo que "fue una experiencia muy linda. Me tocó estar en dos microciclos que se armaron de entrenamiento y después fue una gira de 20 días por Austria y Polonia, y la verdad que todos los chicos que me tocó compartir son fantásticos y se portaron de 10".

Tras ello, Arias indicó: "Después el técnico me dio la confianza para poder atajar de titular en la gira en dos partidos y siento que lo hice muy bien. Con Serbia ganamos 1-0 y anduve muy bien y el segundo partido con Polonia empatamos 2-2 cuando ibamos perdiendo 2-0, y la verdad es que me sentí muy cómodo. El cuerpo técnico me dio gran confianza y creo que se notó en la cancha por como jugué".