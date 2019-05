Arias descartó la opción de renunciar y señaló que no hablará más del tema Herrera

El técnico de Universidad de Chile, Alfredo Arias, se mostró contento con el esfuerzo y trabajo de sus dirigidos, a pesar de no haber logrado el resultado deseado, tras el empate 1-1 contra Colo Colo en el Nacional.



Para el entrenador de los azules, el plantel hizo más cosas buenas que malas, además de que volvió a insistir que no piensa dar un paso al costado.



"Tengo que felicitar a mis jugadores. La verdad es que me da ese dolor más en estos partidos que no lograr el resultado ideal, porque dan todo. Hacen más cosas bien que mal", explicó.



Con respecto a su continuidad, Arias reiteró que "yo pongo y saco jugadores, no técnicos. No tengo la decisión de ponerme a mí ni siquiera. Si ustedes las hacen, tengo que hablar de fútbol".



"Yo no renuncio. No renuncié nunca en mi vida", añadió el DT de la U, quien también recordó que el equipo se genera ocasiones, salvo en la paliza frente a Universidad Católica, según sus propias palabras.



Por último, el estratega se refirió a la polémica con Johnny Herrera, afirmando que "de este tema (con la prensa) no hablo más. Ustedes sí pueden hablar y extenderse por tres años. De este tema no hablo más, lo tendré que hablar con él. Lo vamos a aclarar y seguramente va a ser lo mejor para la U y para el equipo".