Arias confirmó que Herrera fue citado para el duelo de la U contra Iquique

Luego de una serie de polémicas entre ambos protagonistas, Alfredo Arias, entrenador de la U, hizo un nuevo cambio en cuanto a la citación de jugadores, ya que adelantó que convocó a Johnny Herrera para el duelo contra Iquique.



En conferencia de prensa, el estratega uruguayo no profundizó en si hubo alguna charla con el guardameta de los estudiantiles, tras sus duras palabras en contra del estratega y Azul Azul.



"Todos los jugadores tienen la opción de ser titulares o ser suplentes, de ser convocados. No diré si se conversó o no. A veces el mensaje le llega mal a otra persona. Herrera está citado y el día que le toque jugar, lo hará. Es igual que con todos", dijo.



Recordemos que Herrera conversó con FOX Sports, en donde llegó a manifestar que no se explicaba cómo Arias seguía al mando del equipo, tras su mala campaña en los azules.