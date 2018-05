Arias ante una posible llegada a la U: "Si me reúno, ojalá que pueda tener suerte"

Universidad de Chile sigue en la búsqueda del reemplazante de Ángel Guillermo Hoyos para la banca.



El gerente deportivo de Azul Azul, Ronald Fuentes, viajó hasta Ecuador para negociar con Alfredo Arias, que renunció hace unos días a la banca de Emelec.



"Vinimos a entrevistar a Alfredo. Sabíamos que había renunciado. Es uno de los técnicos que estamos siguiendo nosotros para que pueda ser parte de nuestra institución. Tenemos una entrevista con él pactada para ver su forma de trabajo para ver si hay condiciones para que pueda ser el técnico", dijo Fuentes.



Por otro lado, Arias aseguró que lo han llamado bastante y que espera tener suerte ante la eventual reunión con el dirigente azul.



"El teléfono mío ha sonado muchísimo. Me dicen que una posibilidad cierta es la de Universidad de Chile. También sé que hay un representante de la U acá. Todavía no me he reunido y si me reúno ojalá que pueda tener suerte", expresó.