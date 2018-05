Arias ante nueva oferta de la U: "Entrar a una especie de remate no es lo mío"

Universidad de Chile anunciará en las próximas horas a su nuevo director técnico para afrontar el segundo semestre del año.



Todo indica que Franz Darío Kudelka se calzará el buzo azul tras una intensa búsqueda luego de la salida de Ángel Guillermo Hoyos y el interinato de Esteban Valencia.



Uno que sonó con fuerza en el CDA fue Alfredo Arias, quien señaló que lo llamaron nuevamente de la U, pero con una oferta muy inferior a la pactada en el viaje de Ronald Fuentes a Ecuador.



"Desde la U me preguntaron por mis aspiraciones económicas, las que el club ya sabía, pero me ofrecieron mucho menos de lo que recibíamos en Ecuador. Jugar con los costos y entrar a una especie de remate no es lo mío", dijo el estratega a El Mercurio.

El diario nacional informó que Fuentes le ofreció US$ 500 mil, 200 mil menos de lo que conversaron previamente, lo que generó la negativa de Arias.