Arévalo Ríos y opción en Colo Colo: "Sería bueno porque es un grande"

Colo Colo volvió este lunes a los entrenamientos en el Monumental con Brayan Cortés como único refuerzo a la espera de lo que pase con Carlos Carmona.



Egidio Arévalo Ríos apareció en las últimas horas como alternativa en el Cacique en caso de que no se concrete la llegada del volante del Atlanta United y no ocultó su deseo de recalar en Macul.



"No me ha llamado nadie hasta ahora", dijo el charrúa. Sin embargo, al ser consultado por AS Chile si le gustaría jugar en Colo Colo, Arévalo Ríos señaló: "Sí, sería bueno. No tengo problemas porque es un equipo grande, un equipo bueno".



Pese a los rumores, el actual jugador de Racing Club aseguró que "tengo que ver qué me dice mi representante, porque a mí no me ha contactado nadie".

Por último, reveló que en 2013 tuvo opciones concretas de firmar en Colo Colo. "Ahora vamos a ver si la opción es real (...) No sé nada. Recién anoche llegué de vacaciones y ahora vengo de hacerme los estudios en Racing", concluyó.