Araos durante su presentación en Corinthians: "Espero ser grande como Vidal"

Ángelo Araos tuvo su presentación oficial este martes en Corinthians, dando su primera conferencia de prensa en el elenco brasileño, y una de las cosas que dijo fue que desea llegar a ser como Arturo Vidal.

El lunes, el jugador del Bayern Munich publicó en sus redes sociales felicitaciones para el ex Universidad de Chile, quien respondió esta jornada al asegurar que lo considera un ídolo y un ejemplo de éxito.

"También vi (el mensaje) y me sorprendió. Vidal es un ídolo, espero ser grande como él", aseguró Araos.

Consultado sobre qué opinaba de Corinthians, sostuvo que "es un club muy grande, uno de los más grandes de América. Estoy muy contento de estar aquí, mis compañeros me recibieron muy bien, eso me motiva mucho".

También dijo ser un "volante con características de encarar, cargar la pelota, entrar en el área, completar las jugadas. Esta es mi función. Vengo a dejar todo en el campo por la hinchada, por mí, por mi familia. Soy muy aguerrido".

Finalmente, el joven valor nacional se refirió a su partida de Universidad de Chile, confesando que fue "muy dura, me costó dejar ese club, porque me gusta y me recibió muy bien, pero esto es lo que quiero. Llegar a este equipo, dar un paso y crecer como futbolista. Es un orgullo llegar a este club porque han pasado jugadores de mucha experiencia y yo también quiero ser uno".