Anuncian acciones legales contra Borghi por tratar de "mongólico" a Sampaoli

Los últimos dichos de Claudio Borghi en contra de Jorge Sampaoli podrían traer consecuencias desde el plano legal para el Bichi, ya que la Corporación de Deportes Down anunciara acciones legales en su contra.



Esto, a raíz de que el otrora estratega de Colo Colo dijera del casildense que hay que despedirlo de la selección de Argentina porque "es mongólico".



Sobre esto, la Corporación sostuvo que "los dichos de Claudio Borghi son un acto de grave discriminación y de significativo desconocimiento. Claudio Borghi se instala en el cuadro de honor de la ignorancia que a diario margina a las personas con síndrome de down".



La entidad manifestó que "en virtud de lo expuesto, iniciaremos las acciones legales que permitan defender de esta alusión ignorante a todas las personas que tiene la condición de down y que luchan por ser aceptados en una sociedad, que aún los discrimina".



Desde la Corporación de Deportes Down cerraron informando que "En nuestra corporación a cientos de niños y jóvenes con la condición de Down. Personas maravillosas, llenas de amor y ternura, que están muy lejos la pequeñez y la ignorancia del señor Claudio Borghi, a quien le exigimos una disculpa pública, categórica y muy clara".