Antonio Valencia dio "like" a publicación que pedía la salida de Mourinho

El mal momento del Manchester United es cada vez más evidente y las voces que piden la salida de José Mourinho son cada vez más numerosas.

Una de ellas fue la cuenta de Instagram, TeamValencia25, que subió una imagen del capitán de los diablos rojos, Antonio Valencia, pero en el texto criticaba la gestión del técnico.

En la publicación calificaban al portugués de "castigo" para el United y sentenciaban: "Algo tiene que cambiar. Mourinho tiene que irse".

La sorpresa fue mayúscula cuando los seguidores se percataron que el propio jugador ecuatoriano le dio "like" a la publicación, lo que agudizó los rumores sobre el quiebre en el camarín del conjunto inglés.

Sin embargo, Valencia salió a disculparse en su cuenta de Twitter y explicó que "ayer me gustó un post en Instagram sin leer el texto que acompañaba la foto".

"Estos no son mis puntos de vista y pido disculpas por eso. Apoyo totalmente al mánager y a mis compañeros de equipo. Todos estamos dando todo para mejorar los resultados", concluyó.

Yesterday, I liked a post on Instagram without reading the text that accompanied the picture. These are not my views and I apologise for this. I am fully supportive of the manager and my teammates. We are all giving our everything to improve the results. pic.twitter.com/bMEsrAwMkh