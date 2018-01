Antonio Conte se rinde ante Alexis Sánchez: "Normalmente costaría 85 o 100 millones de euros"

Los elogios para Alexis Sánchez desde Inglaterra continúan, aunque no desde Manchester City y Manchester United como ha sido en el último tiempo, sino que desde Chelsea.



Esto porque el DT del elenco de los Blues, Antonio Conte, comentó acerca del precio que se solicita por el chileno, uno que a su parecer no se condice con lo que realmente cuesta.



"Hablamos de un jugador importante y que ahora puedes comprarlo por un precio no tan alto. Se habla de 25 millones de euros, pero en un precio normal quizás costaría 85 o 100 millones de euros", sostuvo.



Además, Conte reveló qué fue lo que conversó con él en los últimos días durante el duelo de Chelsea ante Arsenal.



"Fui a decirle 'hola', él es un gran jugador y sabe muy bien que en mi primera temporada en Juventus quise comprarlo cuando estaba en Udinese, pero luego se fue a Barcelona. Sabe bien de mi admiración por él, así que fue una buena oportunidad para saludarlo", confesó.