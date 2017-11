Antonio Conte prescinde de David Luiz por cuestionar su sistema de juego

Sorpresa causó en Inglaterra la marginación de David Luiz en la convocatoria del Chelsea para la fecha 11 de la Premier League. El brasileño cuestionó la táctica de Antonio Conte para enfrentar al Manchester United y pasó del once estelar a las tribunas.



Según The Times, la "guerra" entre ambos ya está declarada públicamente y así lo dejó en manifiesto el DT tras apostar por Andreas Christensen, de 21 años, en lugar del central, quien había disputado 8 de 10 de partidos en la liga inglesa.



David Luiz, que regresó al Chelsea desde el PSG en 2016, no tiene intenciones de disculparse con el entrenador y seguiría al margen del equipo comandado por el italiano, afirman medios europeos.



Cabe señalar que los "Blues" derrotaron por la cuenta mínima al United en el Stamford Bridge y lo alejaron a nueve puntos de la punta.