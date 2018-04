Antofagasta compró el pase del venezolano Eduard Bello

Deportes Antofagasta anunció la adquisición del pase del venezolano Eduard Bello, quien había llegado durante el verano al elenco puma.

El joven volante de 22 años firmó por cuatro años con el elenco puma tras sus buenas actuaciones con la camiseta albiceleste.

Freddy Turbina, como ha sido apodado en el norte, admitió que "me motiva el pertenecer a CDA. Sin duda, tengo un desafío muy grande, aparte que me siento en familia y esto me llena de motivación para cumplir los objetivos y dar lo mejor de mí en cada partido".

Bello partió su carrera en Yaracuyanos FC de Venezuela, pero su carrera despegó vistiendo la camiseta del Carabobo, debutando en Copa Libertadores. Con Antofagasta ha disputado solo ocho partidos y marcado dos goles.