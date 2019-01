Anthony Davis pide ser traspasado y desata la locura en la NBA

Una verdadera bomba cayó en la NBA tras conocerse la decisión de Anthony Davis sobre su futuro.

Según confirmó ESPN, el mejor pívot de la liga rechazó renovar con New Orleans Pelicans y solicitó ser traspasado.

El conjunto de Luisiana ofrecía un monto de 240 millones de dólares por una extensión de contrato de cinco años, sin embargo, el jugador de 25 años optó por convertirse en agente libre para el verano del 2020.

ESPN story on agent Rich Paul informing New Orleans that All-NBA star Anthony Davis won't sign an extension and wants a trade. https://t.co/7e7FCVKHAy