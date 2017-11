Aníbal Mosa y supuesto quiebre con Pablo Guede: "Es falso lo que se ha dicho"

A raíz de los trascendidos en torno a un distanciamiento con el técnico de Colo Colo, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, descartó que mantenga conflictos con Pablo Guede, además de recalcar que cuenta con su respaldo con miras a obtener el título del Transición.



"Es falso lo que se ha dicho. No me hago responsable de personas que hablan en off. Nuestra relación es normal, profesional, amena. Tenemos nuestras discusiones. Él cuenta con mi confianza", advirtió en conferencia de prensa.



Por otro lado, Mosa aclaró la versión (desde Colo Colo) del porqué no se disputará finalmente el amistoso ante Boca Juniors, acusando falta de jugadores.



"Nos informaron a última hora que vendrían sin sus seleccionados colombianos y argentinos. Nosotros queríamos el equipo titular acá. Ojalá más adelante se puedan medir estos grandes equipos", sostuvo.