Aníbal Mosa tras reunión de directorio: "Esperamos que Guede continúe pase lo que pase"

Colo Colo tuvo reunión de directorio este miércoles, donde abordaron varios temas como la continuidad de Pablo Guede y el presupuesto para el año 2018.



El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, conversó con los medios a la salida y volvió a respaldar al DT albo: "Pablo es una pieza fundamental en esto y nosotros esperamos que continúe pase lo que pase".



Respecto a la inversión en refuerzos para la próxima temporada: "Tenemos que buscar un equilibrio, mucho va a depender mucho de cómo termine el campeonato. Son distintas cosas si se termina con la copa o no. Estamos barajando varios escenarios".



"Me preocupa de que no tengamos presencia internacional y es la deuda que tenemos nosotros. Creemos que tenemos un equipo muy competitivo y que con un par de refuerzos puede hacer algo importante", agregó.



Pese al favoritismo del Cacique, Mosa no se confía para el domingo ante Curicó Unido y aseguró que "tenemos que hacer nuestra pega acá en casa y no tenemos que mirar en menos a nadie. Los vamos a enfrentar como si fuera un clásico, nada está dicho todavía.



Por último, abordó los polémicos dichos del gerente deportivo de UE Fernando Díaz, quien criticó a Guede por "evadir las reglas". "Hablé con el presidente de Unión, Francisco Ceresuela. Me ha pedido las disculpas de las declaraciones de Díaz y en dejarme claro que no son declaraciones hechas por la UE", concluyó.





“Espero que Pablo Guede siga al mando técnico de Colo-Colo", dijo Aníbal Mosa tras la reunión de Blanco y Negro donde analizaron el presupuesto de 2018 #LosTenores @adnradiochile pic.twitter.com/8c3bkCDmPd — C Ávila Soto (@CAvilaSoto) November 29, 2017