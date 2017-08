Aníbal Mosa tras nómina de Pizzi: "Faltó 'Pajarito' Valdés en la selección"

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se mostró contento tras el triunfo del Superclásico y felicitó a Jorge Valdivia y Esteban Paredes por volver a ser convocados en la selección chilena.



"Ganar los clásicos es un deber del presidente, entrenador y jugadores. Nos vienes muy bien a todos para poder mostrar que el trabajo que se está haciendo es con seriedad y tiene profesionalismo involucrado", dijo el mandamás albo.



Sobre las convocatorias albas a la Roja de Juan Antonio Pizzi: "Faltó Pajarito. Es un jugador que le puede entregar mucho a la selección. Contento por el "Mago" que vuelve a la selección. Con Paredes serán un aporte de todas maneras".



Respecto a una posible vuelta de Christofer Gonzales a Perú: "No ha llegado nada por Canchita". Además, recalcó que Rivero no se marcha de Colo Colo. "Tiene que llegar una oferta de lo que dice el contrato con su cláusula de salida que son 2 millones de dólares", agregó.



Lucas Barrios se encuentra entrenando con la selección paraguaya en el Monumental, sin embargo, Mosa descartó cualquier acercamiento para negociar su vuelta al Cacique. "No lo sé, no lo he visto. Tremendo jugador, Lucas. Lo voy a saludar".