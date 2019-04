Aníbal Mosa tras denuncias de enriquecimiento en Colo Colo: 'Estamos frente a una 'fake news''

En conversación exclusiva con ADN Deportes, el candidato a la presidencia de Colo Colo, Aníbal Mosa, negó un eventual enriquecimiento durante su anterior mandato y agregó que no existirían limitantes para su postulación, luego de que trascendiera una acusación en su contra en el tribunal de honor de la ANFP.

El empresario indicó que los seis créditos por 822 millones de pesos que se me mencionan, pedidos a su nombre ya que las sociedades anónimas deportivas no son sujetos de crédito, fueron facilitados al club porque se necesitaban de manera "imperiosa".

"Teníamos que pagar una cláusula del jugador Jean Beausejeur de 750 mil dólares, los cuales no tenía en ese momento Colo Colo. Si no hacíamos eso íbamos a perder al jugador, que después se vendió en 2.5 millones de dólares", explicó, agregando que esto, junto a otra situación con Tesorería, era sabido por todo el directorio.

Respecto a los intereses, que según el reportaje que publicó el diario La Tercera ascendían a 88 millones de pesos, Mosa afirmó que fueron impuestos por el banco. "Es el costo de lo que cobró el banco, no fueron a mi bolsillo, sino que fueron para costear el crédito. Yo no soy dueño de un banco para estar lucrando con esto", añadió.

Así, calificó de "mentira" un supuesto enriquecimiento a través del club. "Estamos frente a una 'fake news', siempre he estado dispuesto a ayudar a Colo Colo y jamás he lucrado con Colo Colo", declaró.

Además, se refirió a la iniciativa que Gabriel Ruiz-Tagle lleva adelante en su contra, buscando inhabilitarlo para ser dirigente, como "otro pataleo de desesperación" de su parte. "Ellos ya me tienen demandado en la justicia ordinaria por una declaración que hice al diario El Mercurio y, hoy, están buscando inhabilitarme en la ANFP, lo cual creo que muestra lo más bajo que puede llegar una persona", señaló.

Incluso Mosa, y también su abogado Ignacio Ried, señalaron que el expresidente no ha sido notificado de esta investigación por parte de la Asociación de Fútbol Profesional, hecho que, de todas formas, se lleva adelante y se encuentra en plenas diligencias.

Al respecto, el representante legal explicó que lo que se está actualmente viendo en Quilín "es prácticamente un copy-paste de la querella por injurias y calumnias", que Mosa "no ha podido defenderse", y que existe la agravante de que la comisión jurídica que admite a trámite la denuncia "está integrada por el mismo abogado que patrocina la querella criminal", aunque no saben si se inhabilitó o no, ya que no tienen acceso a la investigación.