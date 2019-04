Aníbal Mosa responde la acusación de Ruiz Tagle: 'muestra lo más bajo que puede llegar una persona'

A fines de abril la concesionaria Blanco y Negro tendrá una junta directiva para elegir al nuevo presidente de Colo Colo, una disputa en la que nuevamente aparece Gabriel Ruiz Tagle y Anibal Mosa.

Antes de esta votación, el actual timonel albo, Gabriel Ruiz Tagle, realizó una acusación ante la Comisión Jurídica de la ANFP, para que el Tribunal de Honor inhabilite al ex presidente de los albos, por los dichos de Mosa en julio del año pasado al diario El Mercurio.

Ante esto, el empresario sureño, en conversación con ADN Deportes, se defendió de la acusación manifestando que es "Otro pataleo de desesperación porque ellos ya me tienen demandado en la justicia ordinaria por una declaración que yo hice en el diario El Mercurio y hoy día están buscando inhabilitarme en la ANFP lo cual creo que muestra lo más bajo que puede llegar una persona".

Además agregó: "Yo no he sido notificado todavía por la ANFP oficialmente, solamente me he enterado por los medios de prensa, no hay nada oficial".

Por otro lado, según información entregada por el diario La Tercera, la Fiscalía de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) formuló cargos en contra de Mosa por seis préstamos realizados entre 2015 y 2017 por 821.869.000 pesos, una situación que pone en duda la fiscalía al ser un movimiento de dinero entre partes relacionadas.

El ex mandamás albo manifiesta que, "esto es una absoluta mentira, la gente sabe que yo nunca he lucrado con Colo Colo. Estos son prestamos que entrego el banco a través mío a Colo Colo, porque las sociedades anónimas no están sujetas de préstamos".

"Entonces estamos en frente de una fake new, que es una mentira esto y la verdad de las cosas es que yo siempre he estado dispuesto a ayudar a Colo Colo y jamás he lucrado con Colo Colo", sentenció el dirigente que busca retomar el poder de la concesionaria.