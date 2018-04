Aníbal Mosa: "Me voy con la tranquilidad de haber entregado lo mejor para Colo Colo"

Aníbal Mosa no va más en Colo Colo. El derrocado presidente de Blanco y Negro perdió las elecciones ante el bloque de Leonidas Vial y Gabriel Ruiz-Tagle lo reemplazará en el cargo.



"Me voy con la tranquilidad de haber entregado lo mejor que podíamos haber hecho tanto en lo institucional como en lo deportivo", fueron las primeras palabras de Mosa.



En su salida, repasó los logros deportivos bajo su mandato. "Obtuvimos un triunfo con el "Coto" Sierra en su momento, después el título nacional con Pablo (Guede) más las dos Supercopas y una Copa Chile. Ganamos 11 clásicos, el archirrival no nos pudo ganar nunca bajo mi conducción y la de Pablo aquí en el Monumental", detalló.



El timonel de ByN manifestó sentirse triste y sorprendido por la decisión, porque "tenía ganas de seguir haciendo un proyecto para Colo Colo, pero las cosas son así. Este es un tema político. Se juntó un grupo de empresarios más poderosos e importantes que yo y se pusieron de acuerdo para sacarme, no tiene más lógica que eso".



Además, aseguró que la facción de Leonidas Vial tenía planeado sacarlo del puesto con antelación: "Esto se estaba fraguando hace mucho tiempo. Le dije a Gabriel (Ruiz-Tagle) que le vaya bien y que tenga mucho éxito. Lo que me interesa es que Colo Colo pueda estar tranquilo".



Por último, manifestó no saber nada respecto al futuro de Pablo Guede. "Espero que el nuevo directorio y presidente de Blanco y Negro pueda persuadir a Pablo por lo menos hasta el 28 de mayo para el partido con U. Calera y con Atlético Nacional allá", concluyó.