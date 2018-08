Aníbal Mosa: Me parece una vergüenza lo que quiere hacer Vial con la Corporación

En una extensa conversación con ADN Deportes, el directivo de Blanco y Negro y expresidente de la concesionaria, Aníbal Mosa, comentó acerca del presente del club, que durante este miércoles tendrá un duro cotejo ante Corinthians, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.



Acerca de esto, el dirigente manifestó que "los veo tranquilos, concentrados. Siempre he querido estar cerca del primer plantel, porque siento que es el corazón de la institución. Ellos están esperando una oportunidad como esta y tenemos un equipo rico en individualidades y que cuando colectivamente se asocia le puede dar una alegría a un país, no solo a los colocolinos".



Mosa también aprovechó de referirse a la disputa que mantiene Leonidas Vial con el Club Social y Deportivo, expresando que "me parece una vergüenza porque pretende borrar a la Corporación de la mesa directiva (…). Él está acostumbrado a estar metido en tribunales y buscar triquiñuelas, pero este tema no quedará allí, llegará con un recurso de queja en la Corte Suprema y nosotros tenemos allí a jueces criteriosos, que conocen la historia del país y de Colo Colo, y no va a ser coser y cantar o llegar de la noche a la mañana".



En cuanto a los incidentes ocurridos en el último Superclásico, el expresidente del Cacique sostuvo que hay que hacer un mea culpa "y ver los puntos críticos donde fallamos", aunque consideró que "este tipo de situaciones no ocurría hace mucho tiempo, no ocurría hace a lo menos cinco o tres años de que hubiera tantos disturbios en el Monumental"; aunque postuló que sancionar el recinto de Macul es una medida extrema ya que castigará a una hinchada grande como la de los albos por culpa de unos pocos "desalmados".



Por último, Mosa adelantó que la recepción de los montos por la transferencia de Paulo Díaz "no va a ser sencillo, nosotros vamos a tener que llegar al TAS y esa plata no la vamos a tener de manera pacífica. Vamos a tener que hacer el proceso como cuando lo vendimos a San Lorenzo, porque todavía nos deben USD $250 mil. Hay que tener paciencia, hay que iniciar los procesos judiciales".