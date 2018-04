Aníbal Mosa explicó su gestión económica en Colo Colo

Pese a que hace algunos días dejó la presidencia de Blanco y Negro, Aníbal Mosa sigue siendo una figura potente en Colo Colo.

A través de un documento, al que tuvo acceso ADN, el ahora directivo de la comisión fútbol explicó su gestión económica dentro de la institución:

1) Compra de jugadores--> Mosa destacó que las llegadas de Fernando Meza, Matías Zaldivia, Óscar Opazo y terminar de adquirir el pase de Claudio Baeza generarán ingresos importantes para el club cuando sean vendidos.

En esa misma línea, el exmandamás del "Cacique" alabó el arribo de Agustín Orión y la vuelta de Jorge Valdivia por sus aportes dentro y fuera de la cancha.

2) Publicidad--> El dirigente reveló que los espacios liberados por Under Armour se pueden poner a la venta por $500 millones.

Además, apuntó que la manga derecha (US$ 700 mil), el espacio debajo del nombre del jugador (US$ 700 mil) y la manga de salida a la cancha ($150 millones anuales) siguen disponibles para ser comprados.

3) Venta de futbolistas--> Mosa apuntó que no pudieron vender a Cristián Gutiérrez, que a San Lorenzo le queda una cuota pendiente por la carta de Paulo Díaz (US$ 250 mil) y que la opción de compra de Esteban Pavez en Atlético Paranaense es de US$ 720 mil.