Aníbal Mosa: 'Colo Colo necesita una administración transparente'

En conversación con Los Tenores, Aníbal Mosa nuevamente habló de sus ganas de retornar a la presidencia de Blanco y Negro.

"Luego se verá mi regreso, ahí la corporación tendrá un rol clave. Respeto su autonomía e independencia, mi idea es instalar un tercer director en la mesa para que las conversaciones sean más equilibradas", indicó.

Respecto a sus proyectos en la Sociedad Anónima, el expresidente de Colo Colo aseguró que "hay que hacer una inversión importante en las instalaciones de nuestras inferiores, debemos abordarla de forma seria para generar un centro de nivel internacional. Además, Colo Colo necesita una administración transparente porque queremos tranquilidad. El estadio también necesita cambios, buscamos una arena de primer nivel. Son proyectos que pueden demorarse dos a tres años".

Consultado por sus diferencias con Gabriel Ruiz-Tagle y el actual directorio, el empresario apuntó que "están jugando al rol del empate y tirando cortinas de humo con la relación de algunos directores con Colo Colo. Yo no sé qué problemas creen que hay ellos, mis tres años de presidente siempre los hice con mucha honestidad. Me molesta que saquen irregularidades y me parece pésimo. Cometí errores pero no tengo negocios con Colo Colo".

Mosa, además, analizó el presente futbolístico del elenco de Mario Salas. "Mario salió a ganar contra la UC, pero los goles en contra nos llegaron de forma muy repentina. No tener a Valdivia es un handicap fuerte porque marca muchas diferencias. Con la recuperación suya y de Paredes, llegamos bien parados a jugar con la Católica de Ecuador".