Ángelo Sagal: "Me echaron de Colo Colo por ser flaco y muy chico"

Ángelo Sagal es una de las figuras del fútbol chileno. El delantero de Huachipato ha sido sondeado por los grandes, pero no se desespera. Es más, reveló que Colo Colo no lo quiso cuando se fue a probar.

"Tenía 13 años, jugaba de 10 o volante ofensivo y me fui a probar a Colo Colo, pero al final no se dio (...) Me tuvo el (Jaime) Pillo Vera y después el (Fernando) León Astengo, pero él me dijo que era chico y muy flaco y que no iba a quedar en el club", contó a La Tercera.

Pese a ello, agregó, "estuve a una semana de quedarme, incluso Juan Gutiérrez me había pedido los papeles para el colegio. Estaba en una pensión que me puso Colo Colo".

"Después me dijeron que me quedara entrenando una semana más, pero ya estaba en el terminal para irme a Talca. Mi papá me llamó diciéndome que aprovechara esa oportunidad, pero yo dije: 'no, ya me dijeron que no; me voy'. Me dolió", confesó.

De esa generación, recordó que estaba Juan Delgado (ahora en España), Claudio Baeza y Jorge Troncoso, quien está en Universidad de Concepción.

"Quería quedarme en Colo Colo por ser un equipo grande y todo lo que significa, pero no bajé los brazos (...) No estoy apresurado. Las cosas pasan por algo y se van a dar con el tiempo. Si no fue ahora, será después (...) Si lo hago bien, se fijarán en mí sí o sí. No hay ninguna fórmula para llegar a algún club. Debo seguir enfocado en Huachipato", concluyó.