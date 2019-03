Ángelo Henríquez sobre sequía goleadora: 'Es lo que me falta y tengo que empezar a hacer'

Ángelo Henríquez fue muy autocrítico con su nivel durante este arranque de temporada de Universidad de Chile y confesó que debe superar esta mala racha.

El delantero aseguró que está consciente de la falta de gol que ha mostrado. "A un delantero se le evalúa con goles. Si no los hace es un mal año. Y es lo que tengo que hacer. Si no hago goles me van a criticar. Tengo que empezar a hacer goles y lo tengo súper claro".

Sobre los trabajos que ha realizado con Alfredo Arias, Henríquez agradeció la semana de receso que tuvieron por los amistosos de la selección chilena. "Por suerte tuvimos la para de la fecha FIFA. Trabajamos de manera muy intensa. Demostramos en el último partido que tenemos actitud y ganas. Nos estamos preparando muy buen para el fin de semana".

Por la posición en la tabla de colocaciones, el delantero se mostró confiado en revertir la situación. "Van muy pocas fechas y queda todo el año para revertir la situación. Pasan este tipo de cosas, hay que ir viendo los resultados del fin de semana. Sin darnos cuenta vamos a estar arriba de la tabla".

El próximo partido de Universidad de Chile será ante Deportes Antofagasta el día domingo 30 de marzo a las 12:00 horas.