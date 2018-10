Ángelo Henríquez le dio la victoria a la U ante Everton

La U dejó atrás los problemas de la semana y la eliminación en Copa Chile, tras vencer con un cómodo 2-0 a Everton, en el cierre de la fecha 26 del Campeonato Nacional.



Los azules pasaron problemas en el principio, tras un tiro al palo de Patricio Rubio, pero luego de esto el cuadro de Frank Kudelka no tuvo mayores problemas.



De hecho, comenzó a manejar las acciones y llegó a la apertura de la cuenta, a través de un centro que conectó con un certero cabezazo Ángelo Henríquez a los 18', quien de paso fue la figura del partido.



No obstante, no solo el delantero fue uno de los destacados, ya que también estuvo bien Rafael Caroca y Rafael Vaz en la zaga azul.



En la segunda mitad, la U aprovechó de finiquitar la historia a los 73', tras una jugada personal de Henríquez en la que se fue solo frente al arco.



Sin embargo, no todo terminó bien para los azules, puesto que Jean Beausejour, que retornaba tras una larga lesión, se perderá el duelo contra Universidad Católica, por ganarse una amarilla de manera absurda.



Un triunfo que acerca a la U al objetivo de ir a la Copa Libertadores, pues quedó cuarto con 47 unidades. En tanto, Everton sigue complicado en la parte baja de la tabla con 24 unidades.