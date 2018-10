Ángelo Henríquez: "Es un honor que me consideren en la selección"

El delantero de Universidad de Chile, Ángelo Henríquez, habló con los Tenores de ADN previo al partido de esta noche entre la Roja y Perú en Miami, donde habló de su presente y del nivel que está exhibiendo el equipo que dirige Reinaldo Rueda.

Sobre cómo viven la previa del partido frente a los incaicos, sostuvo que "han sido entrenamientos típicos de selección, con mucha intensidad y siempre preparándonos de la mejor forma para estos partidos que, aunque sean amistosos, siempre se juegan con total competividad".

En esa línea, el ariete agregó: "Siempre hay intensidad en este tipo de partidos y obviamente los dos equipos van a querer ganar. Ellos (Perú) van a ir con todo, sabemos que tienen un gran equipo y no podemos subestimarlos ni nada por el estilo".

¿Cómo estás en lo personal? "Estoy muy motivado con cada proceso que inicio, y obviamente estar acá en la selección es un plus para seguir mejorando. Muchas veces no me esperé estar nominado y es un honor que me consideren, por eso tengo que estar siempre al cien y tratando de superarme día a día", lanzó.

¿Nivel de Fernando de Paul? "Se ve que es un arquero que tiene mucha calidad, que tiene experiencia y es fuerte. Yo lo veo con mucha personalidad y seguridad. Si le toca jugar lo hará muy bien".

Consultado sobre la competencia que tiene en la delantera del combinado criollo, indicó: "Siempre será positivo que el profe tenga más opciones en la delantera. Si los jugadores se mantienen en buen nivel siempre será mejor para todos".

"Con Rueda se mantiene la intensidad de los jugadores que estuvieron en procesos anteriores y se mezcla con la energía de los jugadores jovenes. Con el pasar del tiempo se pueden lograr muchas cosas con este grupo", añadió Henríquez.

Finalmente, el delantero cerró diciendo sobre los referentes que "como en cualquier equipo hay jugadores que tienen más peso que otros. Pero en este caso ha sido positivo, ya que nos ayudan y no andan con la mala leche. Es positivo que en la selección haya jugadores que corrijan y tiren para arriba a los más jóvenes".