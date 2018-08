Ángelo Henríquez es duda para duelo de la U ante O'Higgins

Preocupación hay en la U con respecto a la condición de Ángelo Henríquez, ya que el delantero no entrenó con el plantel durante esta jornada, con miras al partido frente a O’Higgins.



Según comentó el técnico de los azules, Frank Kudelka, el otrora delantero de Dinamo Zagreb se encuentra con un estado febril.



"Ángelo está con algo de resfrío. Tenía algo de fiebre y el cuerpo técnico decidió que no entrenara hoy para ver si mañana se puede reincorporar", afirmó.



Por otro lado, Jean Beausejour aún no se recupera de su lesión en la rodilla izquierda, por lo que está descartado para enfrentar al Capo de Provincia.